%%%Lutz Meier verstärkt ab sofort die 'Capital'-Redaktion%%%

Der Wirtschaftsjournalist Lutz Meier verstärkt ab sofort die Redaktion des Gruner + Jahr-Magazins 'Capital' in Berlin. Als Reporter wird er sich künftig um große Unternehmensgeschichten und übergeordnete Wirtschaftsthemen kümmern.

Meier arbeitet seit 2013 als freier Wirtschaftsreporter in Berlin, unter anderem für das 'Manager Magazin' und für 'Capital'. Er verantwortete zuvor viele Jahre bei der 'Financial Times Deutschland' die Medienberichterstattung. Für die G+J Wirtschaftsmedien leitete Meier das Korrespondentenbüro in Paris.