%%%Grey Europe: Eduardo Maruri wird neuer President und CEO%%%

Die WPP-Tochter Grey engagiert Eduardo Maruri als neuen President und CEO für Grey Europe. Michael Houston, Worldwide CEO der Grey Group, gab die Neuigkeiten bekannt. Maruri wird von London aus eng mit Houston zusammen arbeiten. Er wird Nachfolger von Alain Groenendaal, der nach zwei Jahren in Europa nach New York zurückkehrt wird, um dort eine Führungsaufgabe bei einem wichtigen Corporate-Kunden zu übernehmen. Sein Umzug von London nach New York ist für Ende 2018 geplant.



Maruri wurde im November 2016 zum President für Grey Lateinamerika ernannt. Während seiner Zeit als Leiter dieser Region wurde Grey Lateinamerika mit dem Award Cannes Lions Regional Network of the Year 2017 ausgezeichnet. Zusammen mit senem Vater Jimmy Maruri gründete er 1991 seine eigene Agentur, die im August 2016 von Grey übernommen wurde. Danach wurde er Chef Creative Officer und CEO der heutigen Maruri Grey Agentur, einer Full-Service Agentur in Ecuador.