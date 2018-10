%%%TBWA engagiert Global Head of Performance Marketing %%%

Das Omnicom-Agentur-Network TBWA holt Juuso Myllyrinne als neuen Global Head of Performance Marketing zurück. Von Juni 2014 bis Juni 2016 war der Finne bereits als Global Director of Strategy sowie als Vice President & Head of Strategy, Digital Arts Network bei TBWA tätig. Danach wechselte er zu Wargaming, einer Spiele-Entwicklungs-Company, wo er als Global Head of Marketing und PR aktiv war. In seiner neuen Rolle wird Myllyrinne das weltweite Performance-Angebot leiten und einen data-getrieben Ansatz für den Kreativ-Bereiche bei TBWA einbringen.





Im Juli 2018 wurde Nancy Reyes zur neuen President für das New Yorker Headquarter von TBWA\Chiat\Day befördert. Zudem engagierte McDonals die Agentur kürzlich als Partner für einige Arbeiten bei der McCafé Marke.