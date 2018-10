%%%Healthcare-Agentur Schmittgall baut Geschäftsführung um%%%

Die auf Gesundheitskommunikation spezialisierte Agentur Schmittgall Health hat Kreativ-Chef Gunther Brodhecker in die Geschäftsführung berufen. Parallel dazu zieht sich der langjährig geschäftsführende Gesellschafter, Winfried Krenz, aus der operativen Geschäftsführung zurück. Er bleibt weiterhin Gesellschafter der Stuttgarter Agentur und wird die neu geschaffene Rolle des Chief Strategic Officer übernehmen. Zur Führungsriege der Agentur gehören auch der geschäftsführende Gesellschafter Florian Schmittgall und Beratungsgeschäftsführer Wolf Stroetmann.

2016 wechselte Brodhecker von AM Communications zu Schmittgall. In seiner Funktion als Creative Director betreut er seitdem nationale und internationale Healthcare-Kunden und ist Mitglied der Schmittgall Geschäftsleitung. Weitere Stationen waren unter anderem Lowe Lintas Change in Frankfurt Saatchi & Saatchi, J. Walter Thompson sowie Kastner & Partners.

Mehr dazu lesen Sie bei unserem Schwester-Magazin 'Healthcare Marketing'.