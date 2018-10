%%%Jasper Stahl wechselt von DDB zu Territory%%%

Die in Hamburg ansässige G+J-Tochter Territory holt den DDB Deutschland-CFO Jasper Stahl an Bord. Zum Jahreswechsel wird der 44-Jährige neuer Chief Financial Officer bei der Agentur für Markeninhalte. Dort soll er die strategische und operative Verantwortung für alle Finanzthemen der nationalen und internationalen Territory-Einheiten betreuen. Stahl tritt die Nachfolge von Katrin Plumpe an, die sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen wird.



Stahl war seit 2012 im Management der der DDB Gruppe Deutschland tätig. Davor kümmerte er sich sechs Jahre lang bei Jung von Matt als Leiter Finanzen und Rechnungswesen um die Bereiche Controlling, Buchhaltung und Finanzmanagement der gesamten Jung von Matt-Gruppe. Vor seinem Einstieg in die Agenturwelt betreute er als Steuerberater Unternehmen und Privatpersonen insbesondere aus dem Medienbereich.



"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jasper Stahl einen renommierten Finanzexperten als Verstärkung für Territory bekommen. Mit ihm gewinnen wir einen Partner, der über jahrelange Erfahrung verfügt und uns künftig dabei unterstützt, neben unserem Agentur- und Plattformgeschäft weitere Geschäftsmodelle zu entwickeln", sagt Soheil Dastyari, Chief Executive Officer von Territory.