%%%Zentis: Oliver Böcker übernimmt die Markenführung %%%



Oliver Böcker (Foto: Zentis)

Oliver Böcker übernimmt bei Zentis, Aachen, die neu geschaffene Stelle Gesamt-Geschäftsleiter Marke. Damit verantwortet er bei dem Marmeladen-Hersteller als erste Führungskraft sowohl die Marketing- als auch Vertriebsaktivitäten im B2C-Geschäft. Böcker ist ein erfahrener Markenartikel-Manager, der Vertriebs- und Marketingerfahrung aus dem Lebensmittelbereich mitbringt. ER der Vergangenheit wirkte er bereits bei Reckitt Benckiser, Homann und Mars.

„Wir freuen uns sehr, Herrn Böcker als Geschäftsleiter im Bereich Marke/Handel bei Zentis begrüßen zu können. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner langjährigen Erfahrung in der Lebensmittelbranche dazu beitragen wird, Zentis als Marke im Endverbrauchermarkt und Handel noch mehr zu stärken“, so Geschäftsführer Karl-Heinz Johnen, an den Böcker künftig berichtet.