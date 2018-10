%%%Diogenes holt Steffen Müller als Geschäftsleiter Marketing%%%

Steffen Müller, 54, ist beim Diogenes Verlag in Zürich als `Geschäftsleiter Marketing, Vertrieb & Digitale Transformation an Borg gegangen. Er übernimmt die Aufgaben von Stefan Fritsch, der sich nach 31 Jahren bei Diogenes Ende 2018 in den Ruhestand verabschieden wird.

Steffen Müller hat bis dato in der Musik-Industrie gearbeitet. Nach dem Studium der Politik und Wirtschaftsgeschichte an der LMU in München begann er seine berufliche Laufbahn 1992 als Product Manager bei Bertelsmann Music in München. Ende 1995 ging Müller als Director Marketing zur Universal Music Group nach Hamburg. Ab Mitte 1998 baute er das Berliner Label X-cell Records mit auf. Im Herbst 2009 holte ihn die Warner Music Group als Managing Director Central Europe nach Hamburg. Im Frühjahr 2018 verlies Steffen Müller Warner Music wieder. 2009 gründete er die Media-Consulting-Agentur Brandnewmusic in Berlin, der er nach wie vor verbunden ist.