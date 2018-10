%%%Nicolai Verlag: Ex-Wired-Publisher wird Verlagsleiter%%%

Beim traditionsreichen Sachbuch-Verlag Nicolai in Berlin hat Eike Lucas Anfang Oktober 2018 die Verlagsleitung übernommen. Er kommt von dem Reisegepäck-Anbieter Horizn Studios in Berlin, wo er sieben Monate als Head of Brand Marketing aktiv war. Davor stand er gut drei Jahre auf der Pay-roll vom Condé Nast Verlag, bei er als Executive Publisher die Marke 'Wired' in Berlin betreute.

"Eike Lucas verbindet alles, was wir mit dem Nicolai Verlag erreichen wollen: kritisches Denken, die Erfahrung, eine Brücke zwischen der analogen und digitalen Welt zu bauen, über die Buch-Welt hinauszuschauen und gleichzeitig die drängenden Fragen der Zeit in sie hineinzubringen", stellt Nicolai-Verlegerin Christiane zu Salm mit Blick auf ihren neuen Mitarbeiter fest.