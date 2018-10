%%%GKK Dialog & IPS Dialog erweitert Geschäftsführung%%%

Die Agentur GKK Dialog & IPS Dialog, Teil der Commarco GmbH mit Standorten u. a. in Frankfurt am Main und München, stellt sich an der Spitze breiter auf: Am 1. September ergänzt Thomas Caramel das nunmehr fünfköpfige Führungsteam des Dienstleisters. Er zeichnet für die Bereiche Dialog Center Management und Human Resources verantwortlich. Ihm zur Seite stehen Dr. Markus Gräßler (Sprecher der Geschäftsführung), Markus Pöttinger (Databasemarketing & KI), Maximilian v. Kemnitz (IPS Dialog) sowie Dr. Thomas Müller-Rehkopf, der seit einem Jahr die kaufmännische Leitung der Commarco-Töchter inne hat. Die Erweiterung der Geschäftsführung ist Teil eines Transformationsprozesses, dem sich die Agenturgruppe in den vergangenen drei Jahren unterzogen hat.

Caramel arbeitete nach seiner Ausbildung zum Informationselektroniker 1989 zunächst im Rechenzentrum der VDO Adolf Schindling AG. Anschließend studierte er von 1992 bis 1996 Informatik an der FH Wiesbaden. Während dieser Zeit war er als Software-Entwickler für verschiedene Unternehmen beschäftigt, darunter Arthur D. Little und die Deutsche Post. Nach seinem Studiums ging er zur GKK Dialog Group: Dort war der Manager unter anderem Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortete in dieser Position die Informations- und Telekommunikationstechnik sowie die Software-Entwicklung, bevor er in die Geschäftsführung befördert wurde.