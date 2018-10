%%%Proximity Worldwide Düsseldorf erweitert seine Führungsriege%%%



Tim Wettstein und Tim Holmann (vl.) verstärken die Proximity Worldwide-Führung in Düsseldorf (Foto: Proximity Worldwide)

Die BBDO-Agentur Proximity Worldwide in Düsseldorf stärkt ihre kreative Exzellenz und Beratungskompetenz mit Tim Wettstein, 36, und Tim Holman, 31, als Managing Directors. Wettstein ist ein Neuzugang der Agentur und wird sich um digitale und datengetriebene Marketingkommunikation kümmern. Holmann ist bereits seit Juni 2017 bei Proximity Worldwide. Er steigt vom Client Service Director auf. Wettstein und Holman ergänzen die Geschäftsführung um CEO Sue Nisbet. Oliver Heinrich unterstützt wie bisher als Executive Creative Director (ECD) das Leitungsteam.

Wettstein ist ein international renommierter und erfolgreicher Kreativer. Er hat zuvor bei Team One in Dallas/Texas gearbeitet, wo er als ECD für den Lexus-Etat in Nordamerika verantwortlich war. Zu seinen vorherigen Stationen zählen 72andSunny, CP+B, J. Walter Thompson und BBDO New York. Wettstein leitete Kampagnen für Google, Gillette, Best Buy und Call of Duty. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählt die interaktive 3DInstallation 'Eye Contact Installation' im Auftrag von Autism Speaks und The Ad Council. Sie ist Teil der ständigen Sammlung im Museum of Modern Art in New York.

Holman wechselte im Juni 2017 von Clemenger BBDO in Melbourne nach Düsseldorf. Als New Business-Verantwortlicher hat er Neukunden wie Fontem Ventures, Bayer Companion Animal Health, Porsche, Tradus oder Hewlett Packard gewinnen können. Zu seinen Kompetenzen gehören digitale Markenführung, Activation sowie die Entwicklung und Umsetzung global integrierter Kampagnen für Proximity Worldwide-Kunden.

"Unsere Agentur arbeitet für global agierende Kunden und setzt ihre digitale und datengetriebene Expertise in der Marketingkommunikation in mehr als 60 Ländern ein. Deshalb freuen wir uns, dass mit Tim Wettstein und Tim Holman unser Führungsteam nun noch internationaler ist. Das Knowhow der beiden verschafft unserer Agentur eine zusätzliche Dynamik. Gemeinsam mit ihnen werden wir unseren Wachstumskurs weiter fortsetzen", sagt Sue Nisbet, CEO von Proximity Worldwide.