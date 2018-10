%%%Bauer Media Group führt neue Management-Ebene für deutschen Markt ein%%%



Das neue German Publishing Board der Bauer Media Group besteht aus Dirk Wiedenmann, Ingo Klinge, Sven Dams, Jörg Hausendorf und Heribert Bertram (v.l.n.r.) (Foto: Bauer Media Group)

Strukturelle Veränderungen bei der Bauer Media Group: Das in Hamburg ansässige Medienhaus richtet eine neue Geschäftsleitung Publishing in Deutschland ein. Mitglieder des German Publishing Board sind Vertriebschef Heribert Bertram, 51, die Verlagsgeschäftsführer Sven Dams, 54, und Ingo Klinge ,49, sowie Advertising-Geschäftsleiter Dirk Wiedenmann, 54. Neben ihren bisherigen Verantwortlichkeiten werden sie das Deutschlandgeschäft gemeinsam strategisch führen. Das Board berichtet an Konzerngeschäftsleiter Jörg Hausendorf, 54, der seit Mai dieses Jahres den Bereich Publishing in Kontinentaleuropa verantwortet.

Bauer schafft damit ein für Deutschland zuständiges Management-Team, das sich in Abgrenzung vom globalen Group-Management dezidiert den lokalen Marktbedürfnissen widmet. Bereits im Mai hatte die Bauer Media Group ihre globale Organisationsstruktur vereinfacht, um das Publishing-Geschäft zu stärken, die Radio- und OCP-Sparte (Vergleichsplattformen) auszubauen sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder

"Wir sind davon überzeugt, dass unsere Zeitschriften als starke Marken mit ihren digitalen Angeboten auch in Zukunft einen bedeutenden Beitrag zur Unterhaltung der Menschen in Deutschland leisten werden", sagt Jörg Hausendorf, Konzerngeschäftsleiter der Bauer Media Group. "Allerdings sind dazu vor dem Hintergrund allgemein rückgängiger Auflagen und Werbeerlöse neben einem geschickten Portfolio-Management auch eine rasche Anpassungsgeschwindigkeit an Marktveränderungen, hohe Innovationsfähigkeit und neue Wege bei der Vermarktung unserer Produkte notwendig. Dies erfordert die volle Aufmerksamkeit eines kompetenten und gleichzeitig agilen Management-Teams vor Ort."