Dunnhumby holt Jérôme Cochet als Global Managing Director für das Mediengeschäft

Im Zuge des neugegründeten Medienbereichs stockt die Customer-Data-Science-Plattform Dunnhumby, Deutschlandsitz in Berlin, ihr Personal auf: Seit 1. Oktober 2018 ist Jérôme Cochet Global Managing Director von Dunnhumby Media und damit zugleich Mitglied des Führungsteams. In dieser Position verantwortet er am Standort Berlin das globale Mediengeschäft, das die Bereiche Customer Data Science, Medienkompetenz und Partnerschaften umfasst. Zu seinem Aufgabenbereich gehören die Planung, Durchführung und Messung von Marketingaktivitäten für Einzelhändler und Marken. Cochet kommt vom Online-Händler Zalando, wo er zuletzt Geschäftsführer von Zalando Media Solutions (ZMS) war.

Darüber hinaus hat Dunnhumby hat Julie Jeancolas zum Global Head of Media Partnerships ernannt. Sie leitet von London aus ein globales Team, das die Beziehungen zu wichtigen Publishern, Supply-Side-Plattformen und Medien. Zuvor arbeitete Jeancolas als Head of Agencies bei Google Media Buying Solutions UK

Ebenfalls neu im Team ist Alexandre Cotarmanac'h: In seiner neuen Funktion als Global Head of Product Media & Customer Engagement ist er fortan in Berliner Niederlassung für die Gestaltung der Medienprodukt- und Technologiearchitektur von Dunnhumby zuständig. In seiner letzten Position war Cotarmanac'h Head of Publisher Products beim Performance Marketing-Anbieter Criteo.