%%%Alexander Kupermann übernimmt Marketing- und Kommunikationsleitung bei Technogroup%%%

Der IT-Dienstleister Technogroup, Hochheim, hat Alexander Kupermann, 39, zum 1. September 2018 zum Leiter des Bereichs Marketing und Unternehmenskommunikation ernannt. In dieser Position soll er die Weiterentwicklung und Neuausrichtung der Strategie in diesem Segment vorantreiben und zum weiteren Wachstum des Unternehmens beitragen. Er berichtet direkt an Dr. Ralf Dingeldein, Vorsitzender der Geschäftsführung von Technogroup.



Kupermann bringt über zehn Jahre Erfahrung in Marketing und Unternehmenskommunikation mit. Zuletzt arbeitete er als stellvertretender Leiter Kommunikation beim internationalen Finanzdienstleister Coface. Davor war als Produktmanager in diesem Bereich für Lufthansa Systems tätig.