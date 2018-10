%%%Marco Hellberg neuer Head of Channel Management bei M7%%%

Marco Hellberg, 37, kommt als Head of Channel Management zu M7 in Deutschland. In der neu geschaffenen Position wird er am Kölner Standort das B2B-Channel-Management des Anbieters von TV-Entertainment für Kabel- und IP-Netze leiten. Zu seinen Aufgaben gehören die direkte Betreuung der Schlüsselkunden sowie zusammen mit seinem Team die Kooperationen mit den 140 Netzpartnern in den deutschsprachigen Märkten. Zudem verantwortet er die Weiterentwicklung der Plattform in strategischen und wirtschaftlichen Fragen und repräsentiert das Unternehmen in der Medienbranche. Hellberg stößt von der Mediengruppe RTL zu M7. Dort war er als Senior Projektleiter in der strategische Unternehmensentwicklung tätig.