%%%Mirko Lauer wechselt zu Elaboratum %%%



Mirko Lauer (Foto: Elaboratum)

Mirko Lauer heuert als Senior Consultant am Münchner Hauptstadtort der Beratungsfirma Elaboratum an. Der Diplom-Wirtschaftsinformatiker (FH) war zuletzt Geschäftsführer der Vega GmbH, einer Herstellermarke im Versandhandel für Gastronomie- und Hotelleriebedarf. Davor verantwortete er die Führung und das Prozessmanagement des europäischen E-Commerce der Erwin Müller Group und arbeitete in den Performance-Marketing-Abteilungen der Verlagsgruppe Weltbild sowie bei A.T.U.