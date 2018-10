%%%Lotto Thüringen: Alexander Becker leitet Marketing und Direktvertrieb%%%



Alexander Becker (Foto: Lotto Thüringen)

Alexander Becker ist neuer Abteilungsleiter Marketing und Direktvertrieb bei Lotto Thüringen. Er folgt auf Dr. Michael Cremer, der wie bereits gemeldet zum Süßwarenhersteller Viba Sweets gewechselt ist. Becker berichtet bei seinem neuen Arbeitgeber direkt an Geschäftsführer Jochen Staschewski. Zuvor hatte Becker bei Vrtcl Gaming AB, Stockholm, als Brand Manager Marketing & Communication und Advisor to the Board of Directors für die Marke Metalcasino gearbeitet.