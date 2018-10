%%%Madsack-Journalist Andreas Körlin stirbt bei Unwetter auf Mallorca%%%

Die Tageszeitung 'Neue Presse' aus Hannover (Verlagsgesellschaft Madsack) trauert um Ihren Redakteur Andreas Körlin. Der 57-Jährige ist während seines Urlaubs auf Mallorca von dem verheerenden Unwetter überrascht worden. Das gab die Zeitung am heutigen Abend auf ihrer Website bekannt. Körlin, der eine Finca auf der Insel besaß, war am Dienstag mit seinem Auto in Capdepera an der Ostküste aufgebrochen, um eine Bekannte vom Flughafen in Palma abzuholen. Dabei musste er auch durch Sant Llorenç des Cardassar, dem Zentrum der Katastrophe. Am Flughafen ist er nie angekommen. Auf der Website der Zeitung heißt es: "Die Redaktion verliert mit Andreas Körlin einen langjährigen Kollegen und Freund. Unsere Gedanken sind auch bei den Angehörigen."