Bertelsmann: Reinhard-Mohn-Enkel Thomas Coesfeld macht Karriere

Thomas Coesfeld übernimmt zum 1. November 2018 die Stelle des Chief Strategy Officer (CSO) bei Mohn Media in Gütersloh (Bertelsmann Printing Group) und zieht gleichzeitig in die Geschäftsleitung des Druck- und Medien-Dienstleisters ein. Coesfeld gehört als Enkel von Reinhard Mohn aus erster Ehe zur siebten Generation der Bertelsmann-Familie. Er wird in seiner neuen Funktion für die Geschäftsbereiche Strategie und Steuerung verantwortlich sein und an Dirk Kemmerer, CEO von Mohn Media, berichten. Bis Anfang 2019 soll er zusätzlich zu den CSO-Aufgaben auch seine bisherige Tätigkeit als Leiter der Produktlinie Zeitschriften bei Mohn Media weiterführen.

Thomas Coesfeld ist der Bruder von Carsten Coesfeld, der seit Anfang 2016 das Geschäft mit Telekommunikations- und Technologie-Kunden bei der Bertelsmann-Tochter Arvato SCM Solutions verantwortet und kürzlich in das Kuratorium der Bertelsmann Stiftung berufen wurde. Experten trauen den beiden jungen Managern einen raschen Aufstieg im Familien-Konzern zu.

