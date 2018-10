%%%Alexander Münch erweitert Führungsteam der DSB Gruppe %%%

Der IT-Dienstleister DSB CCB Solutions, Teil der DSB Gruppe mit Sitz in Göppingen, nimmt organisatorische Änderungen vor. In diesem Zuge wird der Arbeitsbereich von Holger Ganßer, Head of CCB Financials, ausgebaut. Der 41-Jährige, der bislang die Bereiche Debitorenmanagement, Payment und Provisionsabrechnung verantwortete, betreut nun auch den neuen Geschäftsbereich Process Integration (PI). Dieses Aufgabenfeld umfasst die Integration neuer komplexer Anforderungen in bestehende Abo- und Vertriebsmodelle. Dazu zählen etwa gesetzliche Vorgaben, neue Branchenprozesse sowie innovative Prozesse. Für diese Zwecke wurde das Team von Ganßer um drei Softwareentwickler erweitert.

Außerdem steigt Alexander Münch, 45, als neues Mitglied in die Geschäftsleitung der DSB Group auf. In dieser Position leitet er das neugeschaffene Ressort Sales & Business Development (S&B). Neben dieser Position bleibt Münch weiterhin COO UK und soll digitale Geschäftsmodelle in der DACH-Region adaptieren. Er berichtet an Olaf Bendt, CEO der DSB Gruppe. Münch war in der Vergangenheit unter anderem daran beteiligt, die Business Unit International des Unternehmens auszubauen.

DSB CCB Solutions entwickelt und betreibt unter dem Namen 'ccb by dsb' eine Customer-Care-und Billing-Plattform für die Verlagsbranche. Mit dem Angebot lassen sich Vertriebsstrategien für digitale Medien und für Printtitel realisieren.