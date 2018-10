%%%Chefredakteur Klaus Brinkbäumer verlässt den 'Spiegel' Ende März 2019%%%

Der Hamburger Spiegel-Verlag und Chefredakteur Klaus Brinkbäumer haben sich "nach intensiven Beratungen einvernehmlich auf eine Beendigung des Vertragsverhältnisses zum 31. März 2019 geeinigt". Das wurde am heutigen Montag (15.10.2018) verkündet. Bis dahin wird er dem Haus als Autor verbunden bleiben. Die anstehende Trennung war bereits bekannt, nur der Zeitpunkt noch offen. Nachfolger wird Steffen Klusmann vom 'manager magazin'. Neben ihm gehören Barbara Hans und Ullrich Fichtner der Chefredaktion an.



Der Verlag bedankt sich bei Klaus Brinkbäumer für dessen "leidenschaftlichen Einsatz der letzten mehr als 25 Jahre", in denen er durch seine Arbeit in Krisengebieten, an zahlreichen Titelgeschichten und durch preisgekrönte Reportagen das Blatt geprägt habe, so der Verlag. Unter Klaus Brinkbäumers Führung entstanden herausragende Geschichten wie Brinkbäumer sei es zu verdanken, dass der 'Spiegel' optisch erneuert und das Investigativ-Netzwerk EIC gegründet wurde. Auch seine Verdienste für das digitale Bezahl-Angebot Spiegel Plus sind hervorzuheben.

Bei den Verhandlungen hatte sich Klaus Brinkbäumer die renommierte Berliner Medien-Kanzlei Schertz Bergmann an die Seite geholt, wie der Kolumnist Kai-Hinrich Renner berichtete.