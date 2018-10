%%%Plan.Net Campaign holt Marcel Kammermayer an Bord%%%

Marcel Kammermayer verstärkt ab sofort als Geschäftsführer Beratung und Strategie das Management Board der Serviceplan-Tochter Plan.Net Campaign. Gemeinsam mit Markus Maczey, CCO von Plan.Net, und Oliver Bruckner, Geschäftsleiter Plan.Net Campaign, wird der 42-Jährige die Agentur leiten und vor allem für die Bereiche Service Design, digitale Produkte und Kampagnen zuständig sein. Auch Business Development, Agentur- und Personalentwicklung sowie das Thema New Work werden künftig zu seinen Aufgaben gehören.



Kammermeyer war zuvor bei der Münchner Kreativagentur Hillert und Co., wo er als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Strategie und Beratung verantwortete und Kunden wie Amazon, BMW, Continental, Mini und Osram betreutet. Davor arbeitete er als Consulting Director bei der How2 AG. Der gelernte Werbekaufmann war zudem einige Jahre als Video- und Multimedia-Redakteur bei der Verlagsgesellschaft Süddeutsche Zeitung mbH tätig. Im Anschluss arbeitete er über fünf Jahre für den Verlag – zuerst als Produktmanager Video und Multimedia, später als Leiter Media / Produktion.

Die Plan.Net-Gruppe wurde 1997 als Tochter der Münchner Agentur Serviceplan gegründet und ist heute an über 25 Standorten vertreten. Weltweit betreuen rund 1.000 Mitarbeiter Kunden wie BSH Hausgeräte, BMW, Consorsbank, Media Markt und Reckitt Benckiser.