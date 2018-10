%%%Michael Diestelberg steigt innerhalb von Webtrekk auf%%%

Die Berliner Customer Analytics-Plattform Webtrekk befördert Michael Diestelberg zum Vice President Product & Marketing. Ab sofort ist er für die Gestaltung und Steuerung der Produktentwicklung sowie die strategische Ausrichtung des Marketings verantwortlich. Zudem bildet er die Schnittstelle zwischen Consulting, Sales und IT, um Kundenanforderungen zu identifizieren und in die Produktentwicklungen zu integrieren. Der Informatiker kam 2013 als Senior Consultant Digital Analytics zu Webtrekk und hatte dort bis zuletzt die Position des Head of Pre-Sales Consulting innegehabt.



Vor seiner Zeit bei Webtrekk arbeitete Diestelberg als Consultant Web Analytics für die Digital-Agentur Aperto. Davor war er als Redakteur und Web bzw. Data Analyst bei dem IT-Newsportal WinFuture.de sowie bei der Preisvergleichsplattform Idealo tätig.



"Für den Erfolg von Webtrekk ist es ausschlaggebend, dass Produktentwicklungen und Marketing-Maßnahmen optimal aufeinander abgestimmt sind", erklärt Diestelberg. "Nur so kann das Unternehmen seine führende Rolle als unabhängige Analytics-Plattform in Europa weiter ausbauen. Ich freue mich sehr, meine gesammelten Erfahrungen nun als Vice President Product & Marketing effektiv einsetzen zu können."



Webtrekk wurde 2004 von Christian Sauer und Norman Wahnschaff gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, das Verhalten ihrer Webseiten- und App-Nutzer zu analysieren und für Marketing-Maßnahmen anzuwenden. Webtrekk beschäftigt rund 130 Mitarbeiter in Berlin und in weiteren Niederlassungen in Italien, Spanien und den Niederlanden. Auf der Kundenliste stehen u. a. FlixBus und MyToys.