%%%Schipper Company holt Katharina Kreuzhagen als Management Supervisor %%%

Die Hamburger Agentur Schipper Company verstärkt seine Beratung mit der international erfahrenen Marketingfachfrau Katharina Kreuzhagen an Bord: Als Management Supervisor leitet die 40-Jährige das dm-Team - die Drogeriemarktkette ist aktuell der größte Kunde der Agentur.

Kreuzhagen hat sowohl auf Industrie- wie auf Agenturseite gearbeitet: Sie startete ihre Karriere im Brand Management von Unilever und Nestlé und wechselte dann zu Hajok Design. Hier betreute sie als Consultance Director im Hamburger Büro Marken wie Knorr und Langnese, wechselte dann als Managing Director in die Niederlassung in Rotterdam, wo sie den internationalen Etat von Becel verantwortete. Weitere Agenturstationen waren Soap +and Sons, Hamburg, und Win Creating Images in Berlin. Zuletzt war Kreuzhagen mehrere Jahre als Interimsmanagerin selbstständig.

Schipper Company beschäftigt an den Standorten Hamburg und Frankfurt rund 100 Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen neben dm-drogerie markt auch Roller, DPD, Hymer, Veganz und der HSV.