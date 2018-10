%%%Eutelsat ernennt Gary Donnan zum Chief Innovation Officer%%%

Gary Donnan beginnt am 29. Oktober als Chief Innovation Officer beim Satellitenbetreiber Eutelsat Communications. Er berichtet an Chief Executive Officer Rodolphe Belmer. In seiner Funktion wird Donnan den Innovations-Plan von Eutelsat definieren sowie Innovations-Initiativen innerhalb der Gruppe identifizieren und funktionsübergreifend entwickeln. Zudem konzentriert er sich auf eine stärkere Verbindung zwischen Eutelsat und dem externen Innovations-Ökosystem, um die Entwicklung von Technologien innerhalb des Unternehmens zu intensivieren. Donnan war zuvor elf Jahre bei Technicolor tätig. Dort realisierte er große Transformationsprojekte. Zudem bekleidete er verschiedene Schlüsselpositionen in den Bereichen Technologie, Forschung sowie Innovation und sammelte Erfahrungen in der TV-Industrie.