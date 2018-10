%%%Licht für die Welt engagiert ehemalige Daimler-Managerin %%%



Astrid Pietig (Foto: Scholz-Photography)

Dr. Astrid Pietig, ehemalige Daimler-Managerin für Unternehmenssponsoring, leitet den Ausbau der Münchner Hilfsorganisation Licht für die Welt e.V. als neue Geschäftsführerin. Die ehemalige jangjährige Leiterin des Unternehmenssponsorings bei der Daimler AG zeichnet verantwortlich für die strategische und operative Weiterentwicklung des deutschen Vereins, der unter dem Dach der internationalen Hilfsorganisation Licht für die Welt | Light for the World arbeitet. Pietig widmet sich in ihrer Rolle als Geschäftsführerin dem Ausbau von Licht für die Welt am Standort Deutschland. Zuletzt war sie als Dozentin u.a. für die Bereiche Sponsorship, Stiftungen und Fundraising am Institut für Kulturmanagement der Hochschule für Musik und Theater München tätig. Davor trug Pietig rund zehn Jahre die konzernweite Verantwortung für den Bereich Corporate Sponsorship bei der Daimler AG in Stuttgart.