%%%Nestlé Deutschland bekommt neue Firmenspitze%%%



Marc-Aurel Boersch (Foto: Nestlé)

Marc-Aurel Boersch (50) soll zum 1. Januar 2019 den Vorstandsvorsitz der Nestlé Deutschland AG, Frankfurt, übernehmen. Er folgt dann auf Béatrice Guillaume-Grabisch (54), die nach dreieinhalb Jahren in dieser Position zeitgleich als Head of Group Human Resources & Business Services in die Nestlé-Konzernzentrale nach Vevey (Schweiz) wechselt. Dort wird sie auch dem Executive Board der Nestlé-Gruppe angehören.

Boersch ist derzeit Marktchef des niederländischen Nestlé-Marktes. Vor seinem Wechsel 2013 in die Niederlande war er Corporate Sales Director der Nestlé Deutschland AG. Seine Karriere in dem Konzern startete er 2003 als Geschäftsführer Vertrieb für Kaffee und Süßwaren im deutschen Markt. 2007 übernahm er den Vorsitz der Geschäftsführung der Kaffee & Schokoladen GmbH. Begonnen hatte er seine berufliche Laufbahn 1993 in verschiedenen Funktionen im Marketing und Vertrieb bei Kraft Foods und übernahm anschließend ab 1996 bei Kodak verschiedene Positionen im Vertrieb, Marketing und General Management.