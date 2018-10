%%%Grey: Digital-Chef André Schieck steigt aus%%%

Nach 18 Jahren und neuen Jahren in der Zentrale verlässt André Schieck die Agentur-Gruppe Grey in Düsseldorf, um noch einmal etwas Neues zu beginnen. Zuletzt hatte er den Posten des Chief Digital Officers inne. Vertraglich ist Schieck noch bis Ende März 2019 an die WPP-Tochter gebunden. Schieck hatte 2017 zusammen mit zwei Partnern das Start-up Humovo gegründet. Dahinter verbirgt sich eine Plattform die berufliches Know-how zur Verfügung stellt.

Bei Grey gab es zuletzt einige personelle Veränderungen: Im September 2018 hieß es noch, dass das neuformierte Management Kernteam der Hauptagentur Grey Düsseldorf GmbH zukünftig aus Fabian Kirner (Chief Creative Officer), Kim Florio (Chief Strategy Officer), Stephanie Franke (Head of HR) und den beiden neuen Management Team-Mitgliedern Dirk Lapaz (Chief Financial Officer) und Daniel Sebastian (Chief Operating Officer). Peter Dräger (Managing Director Grey Shopper), Rüdiger Goetz (Managing Director Kreation KW43) und André Schieck (Chief Digital Officer und Managing Director Grey Adventures) bestehen soll. Nun muss sich Dickjan Poppema, der selber Mitte 2019 seinen Hut nehmen will, um eine Lösung für den Digital-Chefposten kümmern.