%%%FOM Hochschule beruft Dr. Merkle zum Professor für Marketing%%%

Seit Beginn des Wintersemesters 2018/19 ist der Marketing- und Retail-Experte Dr. Wolfgang Merkle als Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing, am FOM Hochschulzentrum Hamburg tätig. Der promovierte Betriebswirt (Uni Göttingen) ist bereits seit 2014 als Dozent für Marketing aktiv - zuletzt war er Professor an der BiTS in Hamburg. Der gebürtige Braunschweiger bringt knapp 30 Jahre Erfahrung im Management internationaler Handelskonzerne mit. Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderen die OTTO Group, ZARA, GALERIA KAUFHOF und TCHIBO. 2015 machte er sich in Hamburg selbstständig mit seiner Beratungsfirma MerCon – Concepts for Retail.



Prof. Dr. Wolfgang Merkle ist Verfechter eines ganzheitlichen Marketing-Ansatzes. Dieser umfasst neben strategischer Positionierung und wirkungsvoller Kommunikation insbesondere die markenprägenden Momente im direkten Kundenkontakt, etwa die Rolle der Mitarbeiter als Marken-Botschafter. "Ein Aspekt, der in der Marketing-Diskussion häufig zu kurz kommt, ist die Bedeutung einer operativen Umsetzungs-Exzellenz", stellt Prof. Dr. Merkle fest.

Neben seiner beruflichen und wissenschaftlichen Tätigkeit engagiert sich Prof. Dr. Merkle auch ehrenamtlich im Marketing-Sektor. Im April 2016 wurde er zum Präsidenten des Marketing Clubs Hamburg gewählt.