%%%ProSiebenSat.1: Eun-Kyung Park grüßt als Chief Digital Officer Entertainment %%%

Die seit 2009 bei ProSiebenSat.1 tätige Managerin Eun-Kyung Park hat eine weitere Stufe in der Karriere-Leiter erklommen und grüßt als Chief Digital Officer Entertainment. In dieser Position ist die 1978 in Mainz geborene Medien-Expertin war zuletzt Geschäftsführerin der SevenOne Ad Factory. Künftig ist sie als Chief Digital Officer Entertainment für die digitalen Unterhaltungs-Angebote der P7S1-Gruppe zuständig und gehört der Geschäftsführung von ProSiebenSat.1 TV Deutschland (TVD) an, die als Steuerungsgruppe für die Sender fungiert.

Sie wurde 2013 bei den Young Global Leaders des World Economic Forums aufgenommen. Bevor sie 2009 zu P7S1-Gruppe kam, arbeitete sie für den Bertelsmann-Konzern in Shanghai, Paris und Gütersloh.