%%%Newcomer-Agentur justfrank stellt Kreation neu auf%%%

Rund ein Jahr ist es her, dass die beiden ehemaligen FCBler Dr. Sven H. Becker und Maud Schock die Agentur justfrank in Hamburg auf der Taufe hoben. Mit schwarzen Zahlen und ersten Kunden im Gepäck wollen sie nun mit einem neuen Kreativchef aus der Generation der Digital Natives die nächste Stufe zünden: Johannes Guldner, 26, kommt von thjnk an Bord und tritt die Nachfolge von Agentur-Mitgründer Paul Kamzelas an. Kamzelas will künftig wieder als Freier arbeiten und eigene Projekte umsetzen.

Guldner wird als Geschäftsführer Kreation verantwortlich zeichnen. Mit seinen 26 Jahren hat der gelernte Arter bereits eine Menge Know-how im Gepäck: Bei thjnk kümmerte er sich vor allem um den Kunden Veltins. Davor hatte er für die Agenturen +Knauss, Hamburg, auf Nivea und bei Serviceplan auf BMW gearbeitet und nebenbei ein Food-Start-up aufgebaut, das von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft gefördert wurde.

Guldner zu seinem Wechsel: "Der Wunsch, irgendwann eine Agentur zu führen, war schon sehr früh da. Umso mehr freut es mich, mit Maud und Sven zwei erfahrene Werber an der Seite zu haben, mit denen sich meine Kompetenzen perfekt ergänzen. Die Möglichkeit, meine Gedanken und Visionen mit den Beiden zu kombinieren, ist eine große Chance."

"Johannes ist mit digitaler Muttermilch aufgewachsen", begrüßt Maud Schock den neuen Kollegen. "Er denkt intuitiv, in Lösungen und um die Ecke. In Kombination mit einem extrem erfahrenen Strategen wie Sven ergibt das für Kunden ein reizvolles Team."

Angetreten waren Becker und Schock im September 2017 mit dem Versprechen "aus komplexen Sachverhalten eine essentielle Einfachheit zu machen" – 'Engineered Simplicity' nennen die Agentur den Prozess der Reduktion aufs Wesentliche. Für diesen Anspruch steht insbesondere der Stratege Sven Becker (u. a. ex-Springer & Jacoby und -TBWA). Das frank-Team legt Wert auf die nahtlose Verbindung von klassischer Kommunikation, online und offline, Content Marketing und Mediaplanung. Wo die Agentur selbst nicht über die nötige Expertise verfügt, kann sie jederzeit auf die Ressourcen eines flexiblen Partnernetzwerks zugreifen. Die Newcomer hat sich als inhabergeführte Agentur mit globaler Denke positioniert und in einem Jahr – ganz neu an Bord – Hyundai Motors Europe, Johnson & Johnson, Consors Finanz und Dorint Hotels als Kunden gewonnen. Obendrein im Portfolio sind FMCG-Firmen, Mittelständler und zwei Start-ups. Die Weichen für das zweite Jahr sind gestellt. "Es gibt deutliche Hinweise", sagt Sven Becker, "dass wir weiter wachsen werden."