%%%Jörg Buddenberg grüßt als neuer Leiter Kommunikation beim VAUNET - Verband Privater Medien%%%

Jörg Buddenberg, 48, ist seit Anfang Oktober 2018 Leiter Kommunikation des VAUNET - Verband Privater Medien in Berlin. In der neu geschaffenen Position verantwortet Buddenberg die Marken- und Kommunikationsstrategie des Verbandes, soll die Vernetzung der Mitgliedsunternehmen fördern und Maßnahmen entwickeln, um die Marke VAUNET zu stärken und den Spitzenverband der audiovisuellen Medien "noch wahrnehmbarer als relevante Interessenvertretung im politischen Berlin und in den Ländern zu positionieren".

Buddenberg war in verschiedenen Positionen im Marketing von CNN International tätig, zuletzt als Leiter Marketing für den Raum Europa, Naher Osten und Afrika. Seit 2017 hat er sich eine Auszeit genommen, um an verschiedenen Projekten wie an Lösungen zur Finanzierung des Journalismus mit dem Verein investigate! und Content Marketing Lösungen mit dem Team von guugie (guugie.com) zu arbeiten.