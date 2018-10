%%%Turner erweitert Führungsebene im Bereich Ad Sales & Brand Solutions%%%

Das US-Medienunternehmen Turner (Deutschlandsitz: München), zu dessen Portfolio unter anderem die TV-Sendermarken Cartoon Network, Boomerang, TNT und CNN zählen, hat Marta Szwakopf zum Director of Ad Sales & Brand Solutions für Zentral & Osteuropa sowie Alexander Kuzniak zum Senior Manager Ad Sales für Deutschland, Österreich, Schweiz sowie Benelux-Region ernannt.

Szwakopf verantwortet ab sofort den Verkauf von Werbeplätzen innerhalb des Turner-Portfolios (on air als auch digital) für Zentral & Osteuropa. Hinzu kommt der Bereich Brand Solutions, den sie für die genannten Regionen aufbauen wird. Für ihr Team wird derzeit noch eine Position in Warschau besetzt. Szwakopf erwarb umfangreiche Expertise bei verschiedenen Medienunternehmen, darunter die polnischen Fernsehsender TVP, TV4, Nickelodeon Polska und nc+. Kuzniak ist seit 2012 für Turner tätig und verantwortete dort zuletzt den Bereich Ad Sales für Deutschland, Österreich und die Schweiz. In seiner neuen Rolle als Senior Manager Ad Sales GAS & Benelux erweitert Kuzniak seinen Verantwortungsbereich um die Benelux-Region. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Ad Sales, seine beruflichen Stationen umfassen unter anderem NBC Universal und Sony Pictures.