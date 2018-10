%%%Nordpol-Partner Ingmar Bartels nimmt nach 17 Jahren seinen Hut%%%

Zwei Dekaden ist die Hamburger Agentur Nordpol nun bereits am Markt aktiv. 17 Jahre davon war Kreativ-Direktor und Partner Ingmar Bartels Teil der Agentur. Er wird die Agentur nun verlassen, um bei Virtual Identity in Wien Themen wie digitale Kommunikation und Marken sowie Content-Entwicklung zu verfolgen. Alle Details zu der Position und dem Aufgabenbereich wird Virtual Identity in Kürze bekannt geben.

"Vom Grand Prix in Cannes über die Nominierung für den Grimme Preis bis zur Gründung der Interpol +- Studios oder Weihnachten in Marrakesch habe ich bei Nordpol+ alles erlebt, was man hier erleben kann. Der 20. Geburtstag der Agentur und das Jahr, in dem Sir Martin Sorell und Gianluigi Buffon sich neu erfinden, ist auch für mich der richtige Zeitpunkt, etwas ganz Neues zu beginnen. Ich freue mich sehr auf den neuen Markt und das neue Arbeitsumfeld in einer tollen Stadt", bilanziert der Medienwissenschaftler Bartels, der auch als Dozent tätig ist.

Der Kreative hat bereits während seines Studiums als Praktikant, später als Texter, Creative Director und schließlich als Partner bei Nordpol und den Interpol- Studios gewirkt. Dabei betreute er Kunden wie Renault, Dacia, Ikea, 'Die Zeit', Deutsche Bank, Art Invest, das Museum für Kunst & Gewerbe oder das Thalia Theater – immer in der Doppel-Rolle als konzeptioneller Kreativer und strategischer Planer.

"Ingmar hat unsere Agenturkultur wesentlich mit geprägt und die Identität von Nordpol+ mit ihren Werten nach außen getragen.“ Wir werden ihn vermissen und freuen uns darum über die gemeinsamen Planungen, projektweise wieder zusammen zu arbeiten zu, insbesondere in der strategischen Markenentwicklung im Immobilienbereich", sagt Nordpol+ Gründer Lars Rühmann.

Während seiner Tätigkeit bei Nordpol hat Bartels für Kunden wie Renault, Asics, Sportfive oder Sony nationale und internationale Awards gewonnen, u.a. bei den Cannes Lions, dem D&AD, dem LIA oder der One Show. Als Jury-Mitglied repräsentiere er Nordpol außerdem beim Fist Steps, Award, dem Clio und den Cannes Lions.

"Mit Ingmar verlässt uns ein echtes Urgestein. Wir müssen seinen Wunsch nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung respektieren und lassen ihn schweren Herzens ziehen", kommentiert Nordpol-Geschäftsführer Manfred Schüller das Ausscheiden des "Quasi-Gründungsmitglieds" der Agentur.