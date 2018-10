%%%Frida Elisson neuer Director Marketing bei eBay Kleinanzeigen%%%

Frida Elisson verstärkt als Director Marketing ab sofort das Management-Team des Online-Kleinanzeigenmarkts eBay Kleinanzeigen, Dreilinden. In ihrer Funktion verantwortet sie die Marketingstrategie des Unternehmens sowie die Weiterentwicklung der Marke. Sie war zuletzt als Head of Marketing for Digital Skills bei Google Deutschland tätig. Bei ihrem neuen Arbeitgeber folgt die gebürtige Schwedin auf Nina Falk, die seit Juli das deutsche C2C-Geschäft des Online-Marktplatzes eBay leitet.