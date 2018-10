%%%Otto: Alexander Rohwer wird Leiter Strategy & Brand%%%



Alexander Rohwer (Foto: Otto)

Alexander Rohwer (35) verantwortet ab sofort die Markenführung des Onlinehändlers Otto. Im neu geschaffenen Bereich Strategy & Brand wird er für die strategische Ausrichtung der Marke Otto, die Umsetzung einer neuen Markenpositionierung sowie die Überarbeitung der internen Marketingprozesse verantwortlich sein. Einen Schwerpunkt dabei werde die Integration des Social Media-Marketings in den Gesamtbereich bilden, teilt das Unternehmen mit. Der neue Bereichsleiter Strategy & Brand übernimmt damit die Leitung der fusionierten Bereiche Unternehmensstrategie, Markenführung und Social Media.

Rohwer tritt die Nachfolge von Marco Schubert (59) an, der seit 1984 in leitenden Funktionen im Otto-Marketing tätig ist. Dem neu geschaffenen Bereich aus Unternehmensstrategie und Markenführung wird Schubert zukünftig in der Rolle als Principal Brand & Creation zur Seite stehen.

Rohwer ist Diplom- Wirtschaftsingenieur und startete seine berufliche Laufbahn im Jahr 2009 bei einem Startup der EOS Gruppe in Hongkong. 2010 wechselte er als Projektleiter in die interne Unternehmensberatung der Otto Group nach Hamburg. Später verantwortete Rohwer in leitender Funktion die Abteilung Strategie und Analyse bei Otto.