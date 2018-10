%%%Heike Kerinnis wird Leiterin des rbb-Studios Frankfurt/Oder%%%

Heike Kerinnis (56) übernimmt die Leitung des rbb-Studios Frankfurt/Oder. Sie tritt zum 1. Dezember die Nachfolge von Bärbel Wichmann an, die in den Ruhestand geht. Kerinnis, studierte Publizistin, begann 1989 als freie Mitarbeiterin beim Sender Freies Berlin (SFB) und arbeitete unter anderem in der Hörfunk-Nachrichtenredaktion und für die Fernsehsendungen 'Berliner Platz', 'Mal ehrlich' und 'Wochenmarkt'. Seit 2003 leitete sie im rbb das Ressort Wirtschaft und Service und verantwortete dort unter anderem die Sendung 'klipp und klar'. Gemeinsam mit Hermann Meyerhoff baute Kerinnis ab 2011 den 'Aktuellen Tisch' im rbb auf. Ebenso baute sie in dieser Zeit den Reporterpool zur Redaktion Investigatives und Hintergrund aus. Dieses Jahr leitete sie den Relaunch der späten Nachrichtensendung im rbb Fernsehen, die nun rbb24 heißt.