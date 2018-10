%%%Publicis Groupe führt Country-Leader-Modell in den Nordics ein%%%

Seit über zwei Jahren – seit Anfang 2016 – strukturiert die französische Agentur-Holding Publicis Groupe ihre Organisation um. Dazu gehört auch ein neues Führungsmodell- in dem jedem Land / jeder Region, in dem die Holding präsent ist, wird ein "County-Leader" installiert. Nun wird das neue Führungsmodell auch in Skandinavien eingeführt.







Göran af Klercker, derzeit CEO bei Publicis Media Schweden, wird neuer CEO bei Publicis Groupe Schweden. Peder Mittet, derzeit CEO bei Publicis Media Norwegen, wird CEO bei Publicis Groupe Norwegen und Mari-Ann Mortensen, derzeit Managing Director beo Publicis.Sapient in Dänemark, wird die Leitung bei Publicis Groupe in Dänemark übernehmen.





Zudem wird ein neues Management-Team für die Nordics berufen, das mit der Unterstützung von af Klercker, Mittet und Mortensen die Region leiten wird. Das neue Führungsteam für Schweden, Norwegen und Dänemark stimmt sich mit Jarek Ziebinski, CEO für Publicis Groupe Nord- und Zentraleuropa, ab. Fredsted, derzeit Chairman, Regional CEO bei Publcis Media Nordics, wird neuer Chairman im Publicis Groupe Nordics Management-Team. Garshol, Chief Financial Offcier bei Publicis Communications, wird die regionale Leitung im Bereich Finanzen bei der Publicis Groupe Nordics übernehmen. Und Boisen, Chief Operations Officer bei Publicis.Sapient für die Region Europa, den Mittleren Osten und Afrika, wird für Optimisierung und Integration der Operations verantwortlich sein.





Alle Mitglieder des regionalen Management-Teams sowie die neuen Länder-CEOs werden weiterhin für ihre bisherigen Rollen verantwortlich sein.