Ex-Focus-Journalist verstärkt Klinikum Stuttgart

%%%Ex-Focus-Journalist verstärkt Klinikum Stuttgart%%%

Hartmut Kistenfeger, 56, leitet seit Mitte September 2018 die Unternehmenskommunikation am Klinikum Stuttgart. In dieser Funktion verantwortet er auch das Marketing des größten Krankenhauses in Baden-Württemberg. Kistenfeger berichtet an den dortigen Geschäftsführenden Ärztlichen Direktor, Prof. Dr. Jan Steffen Jürgensen.



Der PR-Profi kommt aus der Gesundheitsbranche. Zudem verantwortete der gelernte Journalist von 2012 bis 2017 die Öffentlichkeitsarbeit bei der Stiftung Familienunternehmen in München. Kistenfegers Steckenpferd ist die Digitalisierung und Themenentwicklung. Bevor er in die PR-Branche wechselte arbeitete der Journalist als stellvertretender Ressortleiter Politik beim Nachrichtenmagazin 'Focus'.



zurück

( ) 26.10.2018

Druckansicht

Artikel empfehlen