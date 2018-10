%%%Christian Gieselmann wird Warsteiner-Chef und übernimmt das Ressort Marketing & Vertrieb%%%



Christian Gieselmann (Foto: Warsteiner)

Christian Gieselmann rückt bei der Warsteiner Gruppe an die Unternehmensspitze: Der 47-Jährige wird zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt und übernimmt gleichzeitig das Ressort Marketing & Vertrieb. Zudem wird Marcus Wendel, bisher Brand Director Warsteiner, zum Jahresbeginn 2019 zum Marketing Director der Warsteiner Gruppe befördert.

Der neue Firmenchef Gieselmann verfüge über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Konsumgüterindustrie und beriet in der Zeit zahlreiche Getränkeunternehmen im Bereich Marketing und Vertrieb. Von Roland Berger kommend, übernahm er im März dieses Jahres bei Warsteiner zunächst die kaufmännische Geschäftsführung. Nun rückt er an die Firmenspitze, wo er auf Alessandra Cama folgt, die erst vor einem Jahr nach Warstein gewechselt war ("zur Vorbereitung und Implementierung des Zukunftsprogramms") und seitdem auch das Ressort Marketing & Vertrieb leitete. Unter ihrer Regie war Freunde des Hauses (Hirschen Group) als neue Leitagentur verpflichtet worden.

Cama scheide nun "planmäßig im Januar 2019" aus der Brauerei aus, werde bis dahin weiterhin im Unternehmen tätig sein. Cama war vor ihrem Wechsel nach Warstein seit Anfang 2016 Vorstandsmitglied der GfK, für die sie seit 2011 in unterschiedlichen Leitungsfunktionen gearbeitet hatte. Früherer Stationen führten sie als Partner zur Unternehmensberatung Roland Berger sowie ins Management der Markenartikler Barilla, Unilever und Johnson & Johnson.

„Alessandra Cama hat erheblich dazu beigetragen, dass wir wieder Marktanteile gewinnen. Ich bedanke mich für ihren außerordentlichen Einsatz“, sagt Warsteiner-Inhaberin Catharina Cramer. „Mit Peter Himmelsbach, unserem langjährigen Geschäftsführer Technik, und Christian Gieselmann sind wir im Top-Management für die weitere Zukunft bestens aufgestellt.“

Im Zuge der Neuorganisation wird Gieselmann den Bereich Finanzen abgeben. Für die Position soll ein neuer Geschäftsführer rekrutiert werden.