%%%Dr. Ruth Betz wird Leiterin Digitale Transformation bei Funke%%%



Dr. Ruth Betz soll bei Funke in den kommenden drei Jahren ein umsatz- und ertragsstarkes Digitalgeschäft aufbauen (Foto: Funke)

Die Funke Mediengruppe schafft eine neue Position, um ihre Digitaloffensive voranzutreiben, und ernennt Dr. Ruth Betz zur Leiterin Digitale Transformation. Die 42-Jährige soll die vor kurzem gestartete Digitaloffensive des Essener Medienhauses vorantreiben und dazu beitragen, in den kommenden drei Jahren ein umsatz- und ertragsstarkes Digitalgeschäft aufzubauen. In ihrer neu geschaffenen Position berichtet sie direkt an die Funke-Geschäftsführer Ove Saffe und Andreas Schoo.

Vor ihrem Wechsel zu Funke arbeitete Betz bei Google, Bertelsmann, Airbnb, mgm, Bauer Publishing Group und der Immobilienagentur OWNR.

Die Funke Mediengruppe hat im September 2018 damit begonnen, ihre digitalen Aktivitäten im Newsbereich neu aufzustellen, um eine digitale Transformation der Zeitungstitel zu vollziehen.

Dreh- und Angelpunkt des Maßnahmenpakets ist der Ausbau digitaler Abo-Modelle für die Portale der Tageszeitungsmarken sowie die Orientierung der Publikationsprozesse der Redaktionen an den Interessen der Leser nach dem Prinzip "User first".