%%%Hajok Design gewinnt Thu Trang Dao als weitere Design Direktorin%%%

Die in Hamburg ansässige Markenagentur Hajok Design hat ihr Team der Design Direktoren verstärkt: Thu Trang Dao, 30, berät seit Juli 2018 Unternehmen bei der Entwicklung und Ausarbeitung von Verpackungsdesign. Zu ihren Kunden zählt unter anderem Rewe. Neben Thu Trang Dao besteht die Führungsmannschaft von Creative Director Madeleine Weiss aus Kristina Möckel, Dirk Fellinghauer, Jannika Plaas und Lisa Köhler.

Thu Trang Dao kommt vom Studio Elfenbein, wo sie zuletzt drei Jahre als Art Direktorin Kunden wie Rossmann und Schwarzkopf auch betreute. Davor war sie für die Agentur Sabine Funk Design tätig. Ihr Studium absolvierte Thu Trang Dao am Institute of Design in Hamburg.