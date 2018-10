%%%Publicis Groupe bringt Country-Leadership-Modell nach Lateinamerika%%%

Seit Anfang 2016 strukturiert die französische Agentur-Holding Publicis Groupe ihre Organisation um. Ein wesentlicher Teil der Umstrukturierung ist das Country-Leader-Modell, bei dem jedes Land bzw. jede Region von einer Person geleitet wird. Publicis Groupe führt dieses Modell nun auch in der Region Lateinamerika (LATAM) ein.







Monica Gadsby, CEO bei Publicis One LATAM, wird neue CEO bei Publicis Groupe für alle LATAM-Regionen inklusive Mexiko. Gadsby hat als Langzeit-Leader maßgeblich zum Wachstum der französichen Agentur-Holding in Lateinamerika beigetragen und war für die Integration der Networks Starcom, Digitas und Arc in Lateinamerika verantwortlich.







Alejandro Cardoso, President & CEO bei Pubicis Communications Mexiko, wird neuer Regional Executive Chairman. In seiner neuen Rolle wird Cardoso für die Wachstums-Strategie von Publicis sowie für die Kunden-Beziehungen verantwortlich sein. Er stimmt sich mit Gadsby ab und gemeinsam werden beide das "The Power of One"-Modell in Lateinamerika integrieren.







Zusätzlich wird Publicis das Country-Leadership-Modell auch in Mexiko einführen. Marta Ruiz-Cuevas, CEO bei Publicis Media Mexiko, wird neue CEO bei Publicis Groupe in Mexiko.







Das neue Modell wird in allen LATAM-Ländern außer Brasilien implementiert. Brasilien ist ein Singe-Solution-Hub-Country.