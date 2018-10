%%%The&Partnership: Oliver Feldwick wird Global Head of Innovation%%%

Beim Agentur-Network The&Partnership mit Stammsitz in London (an dem WPP eine maßgebliche Beteiligung hält) wird Oliver Feldwick, Head of Digital Strategy, zum Global Head of Innovation befördert. In seiner neuen Rolle wird er dafür verantwortlich sein, neue innovative Technologien bei The&Partnership zu implementieren. Feldwick kam 2014 zu The&Partnership als Head of Digital Strategy. Er arbeitete auf Etats wie Toyota, RBS, The Sun, British Gas und Lexus.

Hierzulande ist The&Partnership mit einem Office in Köln (Toyota Allee 2) präsent, das von Managing Director Marek Michels und Business Director Antje Göbbel geleitet wird.