%%%Zum goldenen Hirschen ernennt Elena Mertel zur Business & Agency Development Managerin %%%

Elena Mertel ist seit September 2018 Business & Agency Development Managerin bei der Kommunikationsagentur Zum goldenen Hirschen mit Sitz in Berlin. In der neu geschaffenen Position ist Mertel für alle Themen rund um den Transformationsprozess der Agenturmarke und die Weiterentwicklung der Geschäftsfelder zuständig. Mertel fungiert sie als Schnittstelle zwischen Team und Geschäftsführern und berichtet direkt an die CEOs Philipp Keller und Hans H. Langguth, die seit Sommer dieses Jahres die Leitung inne haben.

Zuletzt arbeitete Mertel bei Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG) in Berlin. Hier betreute sie

internationale Unternehmen und Marken bei der digitalen Transformation und entwickelte im Business Development die Bereiche interne Kommunikation und Wissensmanagement strategisch weiter. Darüber hinaus war die studierte Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin Projektleiterin bei der Kampagne "Sonntag hab ich was Besseres vor – #briefwahl 2017" – zur Steigerung der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl.