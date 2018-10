%%%Burger-Kette Hans im Glück: Ex-Heye-Berater ist Marketing-Chef%%%

Bei der Hans im Glück Marketinggemeinschaft GmbH in München ist Peter Prislin am 1. August 2018 zum Geschäftsführer bestellt worden. Der noch 47-jährige Prislin (wird am 8. Dezember 48 Jahre alt) kommt der der Agentur Woran wir glauben GmbH, die er 2016 zusammen mit seinem damaligen Heye-Kollegen Thomas Pakull in München gegründet hatte - Peer Prislin war von Februar 2012 bis Januar 2016 Managing Director bei der Tochter der DDB Group. Wie er dem Fachblatt W&V erzählte, hatte er ein Beratungsmandat bei der schnell wachsenden Burger-Kette übernommen und dann das Angebot bekommen, Marketing-GF zu werden.

Bei Hans im Glück arbeitet Peter Prislin mit der Agentur Berger Baader in München zusammen, die den Burger-Anbieter schon seit längerem betreut.