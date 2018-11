%%%R/GA: Gründer Bob Greenberg tritt nach 40 Jahren als CEO zurück%%%



Werbe-Ikone Bob Greenberg legt sein Amt als CEO bei R/GA nieder (Foto: R/GA)

R/GA-Gründer und -CEO Bob Greenberg wird Ende 2018 sein Amt als CEO der Interpublic-Tochter nach mehr als 40 Jahren aufgeben. Neuer CEO wird dann Sean Lyons, der derzeit US-President von R/GA ist. Mit Lyons an der Spitze wird die CEO-Funktion erstmals von jemanden anderem als dem Agentur-Gründer besetzt.Greenberg hatte 1977 die Agentur zusammen mit seinem Bruder Richard gegründet, der diesen Sommer im Alter von 71 Jahren verstarb. Bob Greenberg wird weiterhin als Executive Chairman täätog sein und bis 2020 aktiv am Agentur-Geschehen teilnehmen."Bob ist eine Ikone. Die Arbeit, die er und sein Team bei R/GA geleistet haben, hat dazu beigetragen, die Zukunft der Werbung zu definieren. Bob hat uns zu einem Punkt geführt, an dem wir nicht nur Geschichten erzählen, sondern auch neue Geschäftsideen erschaffen. Unter seiner Führung hat R/GA einige der weltweit am meisten ausgezeichneten und innovativsten Arbeiten kreiert und ein Führungsteam zusammengestellt, das von der Branche beneidet wird. Deshalb haben wir jetzt jemanden, der so talentiert ist wie Sean, der bereit ist, dieses Unternehmen zu leiten und mit Stephen und Barry zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass R/GA weiterhin den höchstmöglichen Standard erreicht", erklärt Interpublic-CEO Michael Roth.Sean Lyons wurde persönlich von Greenberg als neuer CEO ausgewählt. Offizieller Starttermin für Lyons ist der 2. Januar 2019. "Ich könnte nicht glücklicher sein, mit Sean sowohl einen Partner als auch einen zukünftigen Nachfolger gefunden zu haben", betonte Greenberg. "In seinen elf Jahren bei R/GA hat sich Sean als starker Anführer bewiesen, der zu gleichen Teilen Technologe, Produzent und Kreativer ist. Ich bin zuversichtlich, dass er die nächste Generation von Talenten bei R/GA erfolgreich führen wird und dass sie gemeinsam eine glänzende Zukunft vor sich haben werden."Lyons ist seit 2015 US President bei der Interpublic-Tochter. Er kam jedoch bereits 2005 als Executive Technical Director zu R/GA, bevor er im Mai 2013 als Global Chief Digital Officer zu Havas Worldwide wechselte und zudem die Position des Managing Partner bei Havas Worldwide New York innehatte. In seiner neuen Rolle als CEO wird er für das weltweite Netzwerk von R/GA verantwortlich sein. Er wird zudem ein globales executives Team leiten, dass sich mit der Integration von Nachwuchstalenten sowie Ressourcen in allen Regionen und Büros und den Finanzen der Agentur beschäftigt.Greenberg wird Lyons auf einer globalen Tour aller 18 Büros weltweit begleiten – von Tokyo bis San Francisco und natürlich auch in Berlin zusammen mit ihm auftreten. Er wird Lyons bei der Mission-Definition der Agentur "Transformation at Speed" unterstützen und sicherstellen, dass das jeder Standort des Networks innovative Leistungen erbringen kann. "Ich freue mich über die Möglichkeit, eines der kreativsten und innovativsten Unternehmen der Welt führen zu können“, sagte Lyons. „R/GA ist ein besonderes Unternehmen. Wir sind darauf ausgerichtet, uns ständig weiterzuentwickeln und mit unglaublich talentierten Mitarbeitern auf der ganzen Welt zu arbeiten. Ich danke Bob für sein Vertrauen und sein Zutrauen in mich. Und mit dem bestehenden Führungsteam weiß ich, dass wir unseren Kunden weiterhin helfen werden, sich zu verändern und erfolgreich zu sein."Neben Lyons werden noch zwei weitere globale Positionen besetzt: Barry Wacksman wird neuer Global Chief Strategy Officer und Stephen Plumlee neuer Global Chief Operating Officer. Beide haben mehr als 20 Jahre Erfahrung bei R/GA. Derzeit ist Wacksman für die Consulting-Einheit von R/GA verantwortlich und Plumlee arbeitet als Managing Partner bei R/GA Ventures.R/GA gehört seit 2001 zu Interpublic. Seinerzeit kaufte Interpublic die Agentur-Holding True North Communications, zu der neben FCB auch R/GA gehörte.