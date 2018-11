%%%Isobar stärkt sein EMEA-Team%%%



Simon Gill (links) und Daniël Sytsma stärken das EMEA-Team von Isobar

Die Dentsu-Tochter Isobar hat mit sofortiger Wirkung Simon Gill zum Chief Experience Officer (CXO) sowie Daniël Sytsma zum Chief Design Officer (CDO) bestellt und stärkt so das Team in der Region Europa, Mittleren Osten und Afrika (EMEA).







Gill wird im Londoner Büro, dem weltweiten Stammsitz von Isobar, sitzen und an Jean Lin, den weltweiten CEO von Isobar, berichten. Sytsma wird hingegen in Amsterdam sitzen und eng mit Sven Hubers, Director of Strategic Growth für EMEA, zusammenarbeiten. Bei ihren Aktivitäten werden sich die beiden mit den Länder-Chefs sowie Heads of Creativity und Experience der Dentsu-Tochter abstimmen.







Gill war zuvor Chief Creative Officer für Isobar UK. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Digital-Marketing mit. Sytsma gründete 2014 das Studio Kraftwerk, eine Design-Agentur für Innovation- und Digital-Produkte. 2016 übernahm die britisch-japanische Agentur-Holding die Design-Agentur Studio Kraftwerk. In den letzten zehn Jahren arbeitete er an Etats von Marken wie Volkswagen, Philips, Porsche, Adidas und Diageo und war für die Design und Innovation verantwortlich.