%%%Scholz & Friends holt Tobias Ahrens als Kreativ-GF%%%

Tobias Ahrens, eines der meistdekorierten Kreativen aus Deutschland bei den großen Kreativ-Festivals, wechselt von der Hamburger Independent-Agentur Grabarz & Partner zur WPP-Tochter Scholz & Friends. Bei S&F wird er 2019 Geschäftsführer Kreation in Hamburg und zugleich auch Partner der Agentur-Gruppe.

"Ich freue mich, dass wir mit Tobias Ahrens einen der meist ausgezeichneten Kreativen Deutschlands für Scholz & Friends gewinnen konnten. Tobias hat ikonische Kampagnen für VW, Audi und Mercedes geschaffen und wird unser Mobilitäts-Know-how weiter stärken. Die Entscheidung für Tobias steht für unser Bekenntnis zur Kreativität und den Aufbruch in eine neue Ära von Scholz & Friends in Hamburg", erklärt Frank-Michael Schmidt, CEO Scholz & Friends Group.



Matthias Spaetgens, CCO der Scholz & Friends Group: "Die kreative Klasse von Tobias ist in Deutschland selten. Toll, dass er sich für uns entschieden hat. Gemeinsam möchten wir mit ihm unser kreatives Profil stärken. Auf die Zusammenarbeit freue ich mich."

Tobias Ahrens feierte zuletzt große Erfolge mit Werken wie den "Lachenden Pferden" oder "Enjoy the Silence"(Kunde Volkswagen) sowie "Mannschaftswhopper" oder "Never Trust a Clown" (Kunden Burger King). Das ADC- und One-Show-Mitglied war auch vielfach als Juro bei Kreativ-Wettbewerben wie ADC, Eurobest, Oneshow oder D&AD aktiv.

Tobias Ahrens blickt auf eine über 20-jährige Karriere zurück: seit 2014 ist er bei Grabarz & Partner Group Creative Director und Mitglied des Management Boards. Davor war er Kreativ-Chef bei Springer & Jacoby sowie bei Kempertrautmann (heute:thjnk). Zudem arbeitete er viele Jahre als Freelancer für Jung von Matt, BBH London, BBDO und andere. Bei Scholz & Friends war er zu Beginn seiner beruflichen Werbe-Laufbahn schon einmal tätig: Vor über 20 Jahren war er Copywriter und textete unter anderem für die Zigarettenmarke West.