%%%Andreas Bednarek erweitert Führungsebene des FAZ-Lesermarkts%%%

Andreas Bednarek, 39, ist ab heute (1.11.2018) Leiter Classic Sales des Lesermarktes der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). In dieser Position verantwortet Bednarek die Führung und Organisation der abonnentenorientierten Vertriebsaktivitäten. Zu seinen Aufgaben zählen die Neukundengewinnung, das Bestandskundenmarketing sowie das Up- und Cross-Selling. Darüber hinaus ist er für Kundenbindungsmaßnahmen und Kooperationen zuständig. Zusätzlich zu diesen Tätigkeiten wird Bednarek Stellvertreter von Stefan Buhr, dem Gesamtleiter Lesermarkt der FAZ.

In den vergangenen beiden Jahren arbeitete Bednarek als Leiter des Lesermarktes bei der Nürnberger Presse. Davor war er Leiter Marketing und Vertrieb bei der Freitag Mediengesellschaft in Berlin und hatte mehrere Positionen im Bereich Marketing und Direktmarketing bei der Zeit in Hamburg inne. Bednarek studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und arbeitete während des Studiums als freier Journalist.