%%%Funke Mediengruppe: Westfunk bekommt neue Geschäftsführung%%%



Axel Schindler (Foto: Funke) folgt auf Sven Thölen

Axel Schindler übernimmt zum 1. November 2018 die Geschäftsführung der Westfunk in Essen, die die operative Verantwortung für zwölf Lokalfunksender mit Mehrheitsbeteiligung der Funke Medien NRW GmbH trägt. Der 50-Jährige wird Nachfolger von Sven Thölen, der das Unternehmen zum 31. Dezember verlässt, um sich auf die Geschäftsführung des Rahmenprogrammanbieters Radio NRW, Oberhausen, zu konzentrieren. Diese verantwortet der 47-Jährige bereits seit April 2015.

Axel Schindler wird seine neue Aufgabe bei Westfunk zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Geschäftsführer des Anzeigenblattverlags WVW / ORA ausüben. Er ist seit 1999 in der Funke Mediengruppe tätig: Vor seiner Berufung in die Geschäftsführung der WVW / ORA war er Verlagsleiter der 'Westdeutschen Allgemeinen Zeitung' (WAZ) und der 'Westfälischen Rundschau' (WR) sowie Geschäftsführer der damaligen Beteiligung der WAZ Mediengruppe in Bulgarien.

Außerdem wechselt Britta Sippel, Leiterin Verkauf und Marketing bei Westfunk, zur Funke Media Sales NRW GmbH, um dort die Vermarktungsleitung zu übernehmen. Die 52-Jährige ist seit 1996 bei der Funke Mediengruppe tätig.